В сети показали первый российский кроссовер - курьезные фото

У российского автопрома даже до санкций наблюдались проблемы с качеством и разнообразием моделей...

Недавно российским дилерам Lada начали привозить первые кроссоверы Lada Niva Travel на базе отечественных комплектующих и сказать, что эти автомобили, откат в прошлое - это ничего не сказать. Так, в сети опубликовали фото "осовремененной" Niva Travel, которая будет доступна к покупке простым россиянам примерно за 1,5 миллиона рублей или 25 000 долларов (в Украине за эти же деньги можно взять Kia Sportage).

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Автомобиль, который удалось заснять на фото является второй версией в линейке. От стандартного оснащения машину отличают рейлинги на крыше, колпак на запасное колесо в цвет кузова и легкосплавные диски на 15 дюймов. При этом в салоне и по технической части, автомобиль остался далеко в прошлом.

Стоит отметить, что российские СМИ ожидают хоть какой-то информации о топовом исполнении подобного авто в комплектации Black. Тут к "опциям" автомобиля добавится затемненный потолок, черные диски, подлокотник между передними сидениями и зеркало в козырьке от солнца... Напомним, что при этом всем у автомобиля нет таких базовых опций безопасности как ABS и какие-либо электронные ассистенты.

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Напомним, что ценники на нормальные автомобили в России уже пробили очередное дно и KIA Sportage тут продают за 80 000 долларов.