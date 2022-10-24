Первый разбитый Hummer EV продали за 103 000 долларов - что известно

Официальная рекомендованная цена от производителя за новый автомобиль, в свое время, составляла около 110 000 долларов.

С самого своего появления, автомобиль GMC Hummer Edition 1 наделал немало шума. Так, первую партию этих электрокаров по цене чуть больше 100 000 долларов за штуку разобрали еще до премьеры первого автомобиля. В дальнейшем, перекупщики перепродавали первый пикап электрокар от GM за 250-300 тысяч долларов.

Читайте также: Желающие купить электро Hummer теперь должны ждать 17 лет

Так как завод компании все еще не может покрыть потребности всех желающих в этом автомобиле, любое авто, которое появляется на вторичном рынке, быстро уходит. При этом разбирают даже те автомобили находящиеся далеко не в самом идеальном состоянии. Так, недавно на аукционе Copart, выставили, вероятно, первый битый электрический пикап Hummer.

Copart

GMC Hummer Edition 1 разыграли на аукционе 20 октября 2022 года во Флориде. Если б эта машин была целой, то ее стоимость была бы в районе 198 000 долларов. По прогнозам страховых экспертов, ремонт обойдется примерно в 17,5 тысячи долларов, поэтому битый автомобиль в заднее правое колесо выглядит не такой уж и плохой идеей.

Также известно, что автомобиль является относительно новым и его выпустили с завода в марте 2022 года, а с того времени машина проехала всего 3 тысячи километров. Кто именно купил этот автомобиль - неизвестно и есть небольшой шанс, что вскоре восстановленный Hummer EV можно будет увидеть в Украине. В любом случае покупка авто даже по такой "сладкой" цене это риск, ведь стоимость запчастей и их наличие на столь редкий автомобиль вызывают много вопросов.

Copart

Напомним, что недавно мы рассказывали о серьезной проблеме с электрическими пикапами от GMC, которую удалось обнаружить уже на пробеге в 1200 километров.