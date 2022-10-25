Вперед в прошлое - Volkswagen откажется от сенсорных кнопок на руле

Спустя несколько лет после внедрения данной опции, в компании все же решили вернуться к физическим кнопкам.

Кнопки на руле, в свое время, сделали настоящую революцию на рынке автомобилей. Но прогресс оказался безжалостен и несколько лет назад, когда кнопки на руле стали сенсорными. Несмотря на всю инновационность данной идеи, на практике сенсорные кнопки на рулевом колесе показали себя достаточно плохо.

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В связи с этим, компания Volkswagen решила все же вернуться к старым проверенным физическим кнопкам на рулевом колесе, чтобы водитель мог лучше чувствовать автомобиль не отвлекаясь на неинтуитивные сенсоры. Об отказе от сенсорных кнопок в автомобилях Volkswagen рассказал глава подразделения легковых автомобилей компании Томас Шеффер.

Главной причиной для возврата физических кнопок стали регулярные жалобы собственников Volkswagen о неинтуитивности данных кнопок и усложнении процесса использования некоторых функций в автомобиле. Отметим, что впервые Volkswagen добавил сенсорные панели на рулевое колесо в рамках цифровизации и автоматизации авто на автомобили VW Golf 2019 г.в.

Напомним, что недавно мы рассказывали о Volkswagen, который смог проехать 1 миллион километров.