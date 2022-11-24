Компания Mercedes вводит подписку на обновление софта двигателя

Подобный шаг может привести к резкому оттоку клиентов компании.

В последнее время, автомобили становятся все более зависимыми от сети интернет. Помимо ряда полезных функций, данная тенденция привела к очень неординарному решению автопроизводителей. Так, в последнее время многие автопроизводители внедряют в свои авто "подписки" на самые разнообразные опции.

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Первооткрывателем данного направления стала компания BMW, которая предложила своим клиентам в некоторых странах, платить за подогрев сидений и руля. Вслед за ней на тропу "подписок" стала и компания Mercedes, которая пошла даже дальше и предложила своим клиентам подписку не на второстепенные опции, а на обновление софта двигателя, об этом идет речь на сайте автопроизводителя.

На данный момент компания Mercedes-Benz предлагает владельцам моделей EQE и EQS из США оплатить подписку, которая позволит сделать их автомобили более быстрыми и мощными. Так, после обновления софта двигателя, мощность авто увеличится на 20%-24%, а разгон до сотни сократится почти на 1 секунду. Годовая подписка за подобную опцию будет стоить $1200.

Отметим, что обновление ПО существовало для автомобилей и раньше, но тут в выигрыше всегда был клиент. При любом серьезном обновлении софта для двигателя или коробки проводилась отзывная компания, по которой владелец авто мог приехать к дилеру и поставить новое ПО. Последние статистические опросы свидетельствуют, что большинство покупателей автомобилей не готовые платить за опции, которые ограничиваются программно, но уже являются встроенными в автомобиль.

Напомним, что ранее мы рассказывали о компании BMW, которая одной из первых ввела подписку на опции в автомобиле.