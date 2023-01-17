Как выглядел первый украинский электрокар 1950-х годов выпуска - фото

Как показывает практика, в истории украинского автопрома было немало интересных и неизвестных автомобилей.

До наших дней ни один экземпляр этого авто не сохранился / скриншот

Сегодня в Украине не особо развита как автомобильная промышленность, так и производство электрокаров. В то же время, в истории Украины уже были интересные электромобили, которые могли бы стать основой для современных авто на электротяге. Так, одним из первых электрокаров в Украине был фургончик, который выпускали на Львовском автомобильном заводе еще 70 лет назад.

О необычном автобусе ЛАЗ-750, рассказали на сайте LAZ Legend.

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Разработкой электроавтобуса для доставки занимались на Львовском автозаводе совместном с НАМИ. Производство модели стартовало вскоре после окончания второй мировой в 1949 году. Серийно автомобиль выпускали с 1949 по 1951 года. Чтобы облегчить кузов фургона, его выполнили из дерева, а грузоподъемность авто составляла 500 кг.

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В движение автомобиль приводил электродвигатель на 4 л.с., который позволял автомобилю разгоняться до 30 км/час. Батареи на тот момент стояли свинцовые и позволяли проехать на одном заряде до 60 километров. На момент 1951 года таких бусов выпустили всего 20 штук и их использовали для развозки почты.

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Вскоре появился усовершенствованный вариант ЛАЗ-751 с двигателем на 8 л.с. и грузоподъемностью до 1,5 тонны. Максимальная скорость возросла до 35 км/час, а после замены батарей на железо-никелиевые запас хода уже составил 140-160 км без підзарядки. К сожалению, на тот момент производство электрогрузовика было очень дорогим и себестоимость авто была выше, чем у ГАЗ-51 с грузоподъемностью в 2,5 тонны.

Так как фургоны автомобиля были из дерева, до нашего времени не сохранилось ни одного экземпляра данного фургона.

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Напомним, что недавно мы рассказывали о том, какой автомобиль можно купить по цене ЗАЗ в США.