Украинцы начали 2023 с BMW и Mercedes - самые популярные авто января

Несмотря на войну, в топ самых популярных новых авто в Украине вошли сразу две премиальные немецкие марки.

Украинский рынок новых легковых авто постепенно восстанавливается, Несмотря на то, что показатели за время войны не бьют рекордов и в целом показывают "просадку" в сравнении с периодом годичной давности, украинцы уже успели купить за январь 2023 года 3 тысячи новых автомобилей. В целом эти цифры хуже, чем за начало 2022 года на 44%. Также показатели упали на 23% в сравнении с предыдущим месяцев, сообщает Укравтопром.

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Если говорить о самых популярных машинах среди украинцев, то лидером стал бренд Toyota. Всего было продано 585 автомобилей японской марки. На втором месте по популярности в этом месяце неожиданно оказались авто марки Skoda с показателем в 235 шт. Замыкает тройку лидеров премиальный немецкий бренд Mercedes-Benz с показателем 220 новых авто.

Если говорить о пятерке самых популярных марок в Украине в январе 2023 года, то сюда также попала BMW с показателем в 212 проданных автомобилей и Volkswagen с почти таким же результатом в 204 автомобиля. Примечательно, что бренды Mercedes и BMW улучшили свои результаты в сравнении с прошлым годом на 45% и 30% соответственно.

Самым популярным автомобилем января стал RENAULT Duster с показателем в 177 проданных авто.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых популярных авто бизнес-класса по итогам 2022 года.