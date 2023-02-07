Возвращение налогов и рост цен - что будет с рынком топлива в Украине

В НБУ дали прогноз касательно рынка топлива в Украине на 2023 рік

Согласно недавнему прогнозу от Нацбанка в 2023 году ситуация в экономике в целом и на рынке топлива в частности особо не улучшиться. Так, украинцев предупреждают о возможном подорожании всех видов автомобильного топлива. О том, чего стоит ожидать от цен на бензин говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2023 года.

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Минимальный рост цен составит около 20%. Подорожание топлива, в свою очередь приведет к подорожанию товаров и услуг в других отраслях. В то же время, после подорожания, ожидается стабилизация на рынке топлива. При этом в НБУ отмечают, что к резкому подорожанию также привел повышенный спрос на топливо для генераторов.

Если говорить о примерных прогнозах участников рынка, то директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков считает, что на украинском рынке топлива цены пока продолжат падать в рознице. Этот процесс продлиться по крайней мере до конца зимы. Также не стоит ожидать дефицита топлива, так как в феврале поставки бензина и дизеля в Украину будут относительно стабильными.

В то же время, на цены на топливном рынке может повлиять законопроект, который депутаты планируют рассмотреть уже в ближайшее время. Отметим, что документ №8401 предусматривает возвращение в Украине налогов на бензин и дизель, которые действовали до войны.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, что в Украине наблюдается падение цен на топливо.