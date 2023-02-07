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Машины, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев - рейтинг
Некоторые модели в автомобильном мире становятся настоящими легендами и человек, который один раз попробовал это авто, будет его использовать и в дальнейшем. В то же время, покупка некоторых машин может быть не совсем удачно и их владельцы вряд ли согласились бы еще раз купить аналогичную модель этой же марки. Эксперты из издания Consumer Reports решили проанализировать, какие новые авто меньше все удовлетворяют своих собственников.
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Отметим, что данные издания CR основываются на отзывах пользователей их платформы. При этом стоит учитывать, что в рейтинге представлены некоторые автомобили, которые можно найти только на американском рынке. В целом антирейтинг автомобилей среди водителей на момент начала 2023 года выглядит следующим образом:
- Volkswagen Atlas Cross Sport – 38% владельцев, купили бы эту модель еще раз;
- Mercedes-Benz GLB – 39%;
- Infiniti QX50 – 40%;
- Mercedes-Benz GLA – 45%;
- Jeep Compass – 46%;
- Kia Seltos - 48%;
- Volkswagen Taos - 48%;
- Nissan Kicks - 49%;
- Nissan Altima - 51%;
- Kia Forte: 51%.