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Машины, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев - рейтинг

К сожалению, далеко не все автомобили оказываются настолько хороши. как владельцы того от них ожидали.
 |  Автор: Максим Назарук
Машины, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев - рейтинг
Jeep Compas во второй раз купило бы меньше половины его нынешних владельцев / Wikipedia

Некоторые модели в автомобильном мире становятся настоящими легендами и человек, который один раз попробовал это авто, будет его использовать и в дальнейшем. В то же время, покупка некоторых машин может быть не совсем удачно и их владельцы вряд ли согласились бы еще раз купить аналогичную модель этой же марки. Эксперты из издания Consumer Reports решили проанализировать, какие новые авто меньше все удовлетворяют своих собственников.

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Отметим, что данные издания CR основываются на отзывах пользователей их платформы. При этом стоит учитывать, что в рейтинге представлены некоторые автомобили, которые можно найти только на американском рынке. В целом антирейтинг автомобилей среди водителей на момент начала 2023 года выглядит следующим образом:

  • Volkswagen Atlas Cross Sport – 38% владельцев, купили бы эту модель еще раз;
  • Mercedes-Benz GLB – 39%;
  • Infiniti QX50 – 40%;
  • Mercedes-Benz GLA – 45%;
  • Jeep Compass – 46%;
  • Kia Seltos - 48%;
  • Volkswagen Taos - 48%;
  • Nissan Kicks - 49%;
  • Nissan Altima - 51%;
  • Kia Forte: 51%.
Напомним, что недавно мы рассказывали о самых популярных автомобилях бизнес-класса.
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