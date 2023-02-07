Машины, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев - рейтинг

К сожалению, далеко не все автомобили оказываются настолько хороши. как владельцы того от них ожидали.

Некоторые модели в автомобильном мире становятся настоящими легендами и человек, который один раз попробовал это авто, будет его использовать и в дальнейшем. В то же время, покупка некоторых машин может быть не совсем удачно и их владельцы вряд ли согласились бы еще раз купить аналогичную модель этой же марки. Эксперты из издания Consumer Reports решили проанализировать, какие новые авто меньше все удовлетворяют своих собственников.

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Отметим, что данные издания CR основываются на отзывах пользователей их платформы. При этом стоит учитывать, что в рейтинге представлены некоторые автомобили, которые можно найти только на американском рынке. В целом антирейтинг автомобилей среди водителей на момент начала 2023 года выглядит следующим образом:

Volkswagen Atlas Cross Sport – 38% владельцев, купили бы эту модель еще раз;

Mercedes-Benz GLB – 39%;

Infiniti QX50 – 40%;

Mercedes-Benz GLA – 45%;

Jeep Compass – 46%;

Kia Seltos - 48%;

Volkswagen Taos - 48%;

Nissan Kicks - 49%;

Nissan Altima - 51%;

Kia Forte: 51%.

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