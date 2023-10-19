До 51 грн/литр: почему бензин в Польше дешевле, чем в Украине

При реальной цене бензина и дизеля в 68 гривен за литр, на заправках его реализовывают по 51 грн за литр.

Уже в ближайшее время цены на топливо в Польше резко пойдут вверх / Facebook

Недавно украинские переселенцы в Польше задали достаточно простой и закономерный вопрос, который касается цен на топливо. Так, оказалось, что топливо в Украине дороже, чем в соседней Польше, хотя всегда было наоборот. Причину такого явления решил объяснить эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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Так, в преддверье выборов в Польше цены на топливо специально занижают, чтобы создать определённую "стабильность" накануне выборов. Соответствующими мыслями директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн поделился на своей страничке в Facebook.

Рыночная цена топлива в Польше сейчас составляет 8 злотых или 68 гривен за литр, в то время, как на заправках топливо продают по 6 злотых за литр (примерно 51 гривна). Государственная сеть АЗС, которая является монополистом на рынке еще с сентября заморозила цены на топливо, поэтом на АЗС ценник не вырос даже несмотря на подорожание топлива нефтепродуктов на мировом рынке на 25%.

Низкая цена топлива привела к тому, что водители из соседних стран активно приезжают в Польшу за топливом, из-за чего на некоторых заправках уже наблюдается дефицит. Чтобы не усугублять ситуацию, на некоторых станциях Оrlen появились сообщения о техническом обслуживании, а ряд колонок и вовсе пропал.

Напомним, что за последние несколько месяцев в Украине значительно выросли цены на топливо и мы рассказывали о том, когда стоит ждать стабилизации ситуации.