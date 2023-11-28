Польша предложила вариант решения проблемы с заблокированной границей

На данный момент на границе заблокировано уже несколько тысяч фур.

Водители находятся в очереди вот уже несколько недель / Укртрансбезпека

Польша послала первое официальное сообщение вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову относительно урегулирования проблемы с перевозчиками на границе. Эту информацию распространила официальная пресс-служба правительства Польши.

Одной из причин, вызвавших протесты польских предпринимателей в транспортной отрасли, является внедрение системы "е-Черга" в Украине, – отмечается в письме.

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Министр инфраструктуры Польши, Анджей Адамчик, призывает принять срочные меры, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков со стороны украинских властей. Он предлагает исключить обязательную регистрацию транспортных средств, возвращающихся из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин-Усцилуг и Нижанковице-Мальховице.

Польский министр надеется, что Украина поддержит эти предложения в интересах водителей и предпринимателей обеих стран. Также отмечается требование протестующих перевозчиков о восстановлении разрешений на международные перевозки, которые были отменены согласно соглашению между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2022 года.

С начала ноября продолжается забастовка польских перевозчиков на трех крупнейших пунктах пропуска на украинско-польской границе: "Корчева - Краковец", "Гребене - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Они выступают против "транспортного безвиза" ЕС для Украины. Было несколько раундов переговоров между Украиной и Польшей, однако компромисс до сих пор не достигнут. Фуры частично направляются к словацкой и венгерской границе из-за длинных очередей, чтобы избежать трудностей. В знак протеста перевозчики устроили митинги у польских консульств в Луцке и Львове.

Напомним, что украинские перевозчики вышли на мирный ответный страйк против действий польских коллег.