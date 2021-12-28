Водителей евроблях поголовно лишают прав: что известно

Как правило, водителей лишают удостоверения на 1 год и обязывают оплатить штраф в размере 17 000 грн.

Сегодня опасно как иметь нерастаможенную евробляху, так и ездить на ней / Авто Евро Сила

Сразу после окончания срока льготной растаможки евроблях, суды начали массово конфисковывать сами автомобили, а также штрафовать водителей и отбирать у них водительские удостоверения.

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На сегодняшний день в Украине предусмотрен штраф в 8500 грн за управление машиной на иностранных номерах, которую своевременно не вывезли за территорию Украины. Штраф выносится непосредственно на месте остановки, а сама машина в первый раз не изымается, сообщает Дорожный Адвокат.

За повторное нарушение (езду за рулем евробляхи, которую не успели вывезти) водителю уже грозит штраф в 17 000 грн. а также лишение прав на 1 год и платное или безоплатное изъятие автомобиля (ч. 9 ст. 121 КУоАП).

Если раньше, в полиции не особо "кошмарили" водителей евроблях, то после окончания срока льготной растаможки, протоколы за езду на нерастаможенных автомобилях начали выписывать практически поголовно.

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Сегодня, в судах лежат тысячи протоколов об административных правонарушениях по ч. 9 ст. 121 КУоАП. Как показывает судебная практика, суда налагают на водителей штраф в размере 17 000 грн и лишают права управления сроком на 1 год.

При этом владельцам евроблях стоит помнить, что если они сядут за руль после лишения прав то их ждет штраф в размере 20 400 грн. (ч. 4 ст. 126 КУоАП), а если повторить данное правонарушение в течение года, то им выпишут штраф в размере 40 800 грн. (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

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