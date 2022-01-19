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За 2022 год в Украине нашли и изъяли 14 поддельных прав: что известно

Печальной статистикой поделились в Главном сервисном центре МВД.
 |  Автор: Максим Назарук
За 2022 год в Украине нашли и изъяли 14 поддельных прав: что известно
Поддельные права находили практически каждый день / ГСЦ МВД

Один из последних инцидентов с поддельными правами в Украине случился в Глухове. Тут 33-летний водитель обратился в Сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля.

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Для подтверждения личности, водитель показал работникам сервисного центра поддельное удостоверения водителя. Сотрудники ТСЦ сразу же передали информацию об инциденте в полицию.

В сервисных центрах призвали не доверять сомнительным ресурсам и всегда обращать внимание на то, что государственный сервис должен иметь в своем домене “gov.ua”. 

Помимо этого водителям стоит помнить, что за покупку фальшивых прав их ждет уголовная ответственность. В целом, с начала 2022 года в Украине было обнаружено 14 поддельных удостоверений водителя.

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