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За 2022 год в Украине нашли и изъяли 14 поддельных прав: что известно
Один из последних инцидентов с поддельными правами в Украине случился в Глухове. Тут 33-летний водитель обратился в Сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля.
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Для подтверждения личности, водитель показал работникам сервисного центра поддельное удостоверения водителя. Сотрудники ТСЦ сразу же передали информацию об инциденте в полицию.
В сервисных центрах призвали не доверять сомнительным ресурсам и всегда обращать внимание на то, что государственный сервис должен иметь в своем домене “gov.ua”.
Помимо этого водителям стоит помнить, что за покупку фальшивых прав их ждет уголовная ответственность. В целом, с начала 2022 года в Украине было обнаружено 14 поддельных удостоверений водителя.
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