С какими неисправностями автомобили не смогут пройти техосмотр: список

Уже в ближайшее время в Украине должны ввести техосмотр для легковых авто, что очень беспокоит многих водителей.

Проблемы будут у всех авто с "американским" светом / depositphotos

Уже сейчас понятно, что примерно 30% авто, которые ездят по украинским дорогам не смогут честно пройти техосмотр, который планируют вернуть уже в ближайшее время. Соответствующий закон, который разработали в Мининфраструктуры должны рассмотреть в Верховной Раде уже в 2022 году.

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Под угрозой не пройти техосмотр окажутся как автомобили в возрасте, так и относительно свежие авто. Сегодня мы поговорим об основных узлах и агрегатах, которые могут стать проблемными при прохождении техосмотра в Украине.

Первая проблема у старых авто будет с катализатором или же сажевым фильтром. Данные детали, которые отвечают за экологичность авто служат около 300 тыс. км или 10 лет при среднестатистической эксплуатации автомобиля. После выхода этих деталей из строя их вырезают и либо ставят обманки, либо перепрограммируют компьютер.

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На относительно бюджетные авто эти катализаторы стоят просто заоблачных денег: Skoda Octavia 2012 года (1800 долларов), Renault Megane (3000 долларов) и т.д.).

Также проблемы могут возникнуть у автомобилей с американской оптикой. Все дело в том, что американские и европейские стандарты света разные, поэтому даже исправно работающую американскую фару нужно будет заменить на европейский аналог. Для некоторых авто и вовсе придется доустанавливать задние противотуманки, а также переднюю корректировку фар и омыватели.

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Помимо этого, владельцы должны помнить, что у автомобиля будут проверять все основные системы и агрегаты автомобиля, такие как двигатель, тормозная, рулевая системы, подвеска и т.д. На данный момент вывод напрашивается неутешительный, ведь согласно статистике от Нацполиции за прошлый год, только 0,27% от общего количества аварий было связано с технической неисправностью автомобиля.

В то же время новый законопроект порождает серьезные коррупционные риски и немало сложностей для автомобилистов, которые иногда просто невозможно решить законным путем.

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