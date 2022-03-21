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В Украине запретили использовать видеорегистраторы - что известно
Сегодня, в условиях военного времени, очень много сил тратиться на то, чтобы случайно не помочь узнать врагу нужную информацию. Именно поэтому украинцев просят не снимать перемещение техники ВСУ, блокпосты и военные объекты.
Чтобы избежать любой возможности распространения информации, в полиции попросили всех водителей снять видеорегистраторы со своих автомобилей. В целом же запрещается снимать дороги общего пользования, объекты общего пользования, объекты инфраструктуры, укрепления, блокпосты, перемещение или дислокацию украинских военных, сообщает УП.
Придерживаться новых правил особенно важно в тех регионах, где сейчас идут военные действия. Данное решение военного командования уже доведено до глав военных администраций, которые должны предупредить общественность о соответствующих мерах.
В ВСУ также попросили медиасообщество по минимуму освещать любые персональные данные и фото, которые касаются офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.
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