У водителей забирают грузовики на нужды армии за езду без документов

Ранее было известно только о случаях изъятия автомобилей на нужды обороны за пьянку за рулем.

На период военного времени, многие аспекты в жизни страны становятся более жесткими. Так, ранее в Нацполиции сообщали, что у водителей будут забирать машины за пьянство за рулем и в Украине уже было зафиксировано несколько таких случае, но автомобили всегда были легковыми.

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На днях же полицейским на блокпосте в Тернопольской области попался водитель фуры, который "надышал" в алкотестер 2,33 промилле алкоголя. За это мужчина лишился своего грузовика DAF XF 105.460. Был ли грузовик пустым или же полным в момент конфискации - не сообщается. Помимо конфискации автомобиля на нужды армии, водитель теперь также обязан заплатить штраф в размере 17 000 гривен за свое правонарушение.

Патрульная полиция

Ранее еще два грузовика удалось изъять в Хмельницкой области. Речь идет о полноприводных ЗИЛ-131. В этом случае машину забрали не из-за алкоголя, а из-за проблем с накладными на древесину, которую перевозили эти авто.

Таким образом, горе-предприниматели лишились авто, груза, а также ответят перед законом за подделку документов, за что им грозит до двух лет лишения свободы.

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