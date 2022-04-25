Как эксплуатировать автомобиль, чтобы он не ломался - советы водителям

В условиях войны, каждый визит на СТО становиться настоящим квестом для водителя.

Обслужить автомобиль в чужом городе, может быть довольно проблематично / EPA/UPG

Ремонт автомобиля, с началом войны стал для водителей довольно проблематичным занятием. В связи с этим, каждый автолюбитель старается по-минимуму использовать свое авто, чтобы лишний раз не загонять его на СТО.

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В то же время, "бережная" эксплуатация по меркам некоторых водителей, это далеко не гарантия того, что автомобиль не придется завозить на сервис. Сегодня Bigmir)Авто расскажет о том, как лучше эксплуатировать машину в условиях военного времени, чтобы заезжать на сервис максимально нечасто:

исключите все чрезмерные нагрузки на автомобиль (резкие старты со светофора, перегруз авто пассажирами и багажом и т.д.);

используйте оптимальные обороны (при движении, и переключении передач, стоит придерживаться 2000 – 3500 об/мин. для бензиновых моторов и примерно на 500 об./мин. ниже для дизельных двигателей);

объезжайте как можно больше ям (объехать все неровности дороги - нереально, но количество ям через которые вы проезжаете нужно свести к минимуму);

планируйте маршрут (идеальные условия работы для автомобиля - стабильная езда без ускорений и торможений, поэтому старайтесь заранее распланировать маршрут, чтобы свести все нагрузки на авто к минимуму);

прогревайте двигатель (даже в условно теплое время года, двигателю нужно время, чтобы прогреться, поэтому первые пару километров после старта, необходимо ехать не особо нагружая двигатель);

обслуживайте авто по мере возможностей (война - не повод забыть об обслуживании авто, поэтому не забывайте менять расходники в виде масел и фильтров в автомобиле).

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