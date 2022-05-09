Депутаты планируют убрать букву Z с автомобильных номеров в Украине

Номера для электрокаров в Украине, имеют особое буквосочетание в конце с буквой Z.

В МВД уже показали, как будут выглядеть номера нового образца / Facebook

О данной инициативе заявил народный депутат Игорь Фрис, который состоит во фракции Слуга Народа. На днях депутат увидел темно-зеленые номера на электрокаре, у которого в конце была надпись ZA. После этого нардеп попросил юриста, чтобы тот подготовил обращение в МВД, где требуют убрать символы Z и V из украинских номеров.

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Отметим, что данные номера впервые появились еще в 2020 году и были отличительной особенностью электрокаров. Такая дифференциация позволила бы пользоваться водителям электрокаров соответствующими льготами: бесплатной стоянкой на местах зарядки электромобилей, въездом в экологически чистые районы, движением по полосам общественного транспорта и т.д.

Сегодня, после вторжения России в Украину буквы Z и V, которые оккупанты рисовали на своей технике, уже стали символами фашизма, после чего данные символы повсеместно запрещают, как в Украине, так и Европе.

В МВД очень быстро откликнулись на данную инициативу и начиная с сегодняшнего дня (9 мая 2022 года), при регистрации электрокара можно будет выбрать номер с буквой "Y", которая в кириллице читается как “Украина”.

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