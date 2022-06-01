Водителей электрокаров предупредили о новой мошеннической схеме

Недобросовестные общественные организации пытаются нажиться на водителях электрокаров в период войны.

Несколько дней назад, общественная организация “Мрія для кожного” опубликовала заявление, в котором сообщается, что все владельцы электрокаров обязаны ей платить определенную сумму денег, так как зеленые номера являются именно их патентом, сообщает Авто 24.

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Отметим, что ни сум, сколько стоит перерегистрация, ни счетов в посте не указано. В общественной организации заявляют, что зеленые номера являются якобы их собственностью, поэтому если водители не захотят перерегистрировать свои авто, то им полагается штраф в размере 51 000 гривен.

К счастью, пока нет информации, что кто-то из владельцев электрокаров клюнул на эту удочку. Подобное явление называется "патентные тролли". Как правило, схема работает следующим образом, кто-то патентует внешний вид образца или торговой марки, очень похожий на ту, которая уже используется и потом пытается на этом нажиться.

Адвокаты отмечают, что если данная ОО обратиться к водителю касательно перерегистрации, сам водитель должен немедленно написать заявление в полицию на мошенников и обжаловать патент.

При этом обжаловать патент можно двумя путями. Первый: через отправление на экспертизу, которую проведет уполномоченный орган, и отменит эти патенты. Второй: сразу обратиться в суд, согласно решению которого этого “патентного тролля” заставить оплатить все судебные расходы.

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