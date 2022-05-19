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Популярность электрокаров в Украине выросла в 15 раз

В условиях дефицита топлива в Украине, люди все больше начали смотреть в сторону покупки электрокаров.
 |  Автор: Максим Назарук
Популярность электрокаров в Украине выросла в 15 раз
Поездка на электрокаре обходится в 50-100 раз дешевле, чем на обычном авто / EPA/UPG

Рынок электрокаров в Украине развивался достаточно вяло, но так было до недавнего времени. Так, нехватка топлива и большие очереди на заправках подталкивают все большее количество людей смотреть в сторону электрокаров, причем как б/у, так и новых.

Если говорить о вопросе стоимости, то в контексте нынешнего подорожания бензина, поездки на электрокаре в 50-100 раз выгоднее, чем поездке на авто с ДВС. 

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Эксперты отмечают, что сейчас есть спрос как на новые, так и на подержанные электрокары, но в разном соотношении. Так, менеджеры отмечают, что сейчас есть повышенный спрос на электрокары Porsche, Nissan, Volvo, Mercedes, Smart, KIA, Opel, Chery и другие марки.

Если же говорить о Б/У "электричках", то спрос на электрокары вырос в 15 раз. Но пока речь идет только о просмотрах и перерастет ли интерес в реальную статистику увеличения покупок пока сказать сложно. 

Сейчас минимальный ценник на электрокар составляет $ 8 000 – 10 000, после этого идут машины в диапазоне $20 000 – 30 000 (как правило, новые китайцы), а уже после этого идут премиальные "электрички".

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