В Украине появился новый дорожный знак - что нужно знать водителям

Водители утверждают, что этого дорожного знака нет в ПДД, но так ли это на самом деле?

На днях на улице Академика Уильямса в Одессе появился необычный дорожный знак, который раньше никогда не видели на украинских дорогах. Многих водителей он ввел в замешательство. Сегодня мы попытаемся разобраться, как водители должны выполнять требования знака и к чему он их обязывает.

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С первого взгляда на знак сразу можно сказать, что он относится к группе информационно-указательных и указывает водителям направления движения по полосам на перекрестке. Вопрос же вызывает стрелка, которая расположена с краю справа, так как на ней изображена табличка велосипедиста.

Таким образом можно сделать вывод, что после перекрестка, крайняя правая полоса становиться исключительной велосипедной, а всем автомобилям нужно поворачивать с этой полосы направо. Некоторые автомобилисты отметили, что такого знака в правилах не существует, хотя это не совсем так.

Так, в ПДД есть знак 5.19.1, который называется "использование полосы движения". На нем могут размещаться как запрещающие, так и разрешающие знаки для каждой конкретной полосы, что следует из описания знака. Таким образом, знак установленный в Одессе это просто одна из вариаций знака 5.19.1, который разрешает движение по крайней правой полосе после перекрестка исключительно велосипедистам.

Напомним, что в МВД представили новое приложение для водителей, которое позволит отслеживать штрафы и оплачивать их онлайн.