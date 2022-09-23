В Киеве начали выписывать штрафы за парковку под 3000 гривен

Парковка на местах для инвалидов, водителям обойдется гораздо дороже просто неправильной парковки.

Несмотря на целый ряд скандалов и судебных исков, эвакуаторы в Киеве продолжают свою работу. Так, в последнее время в столице эвакуаторы работают не в таком интенсивном темпе, как до начала войны. В то же время, раньше эвакуаторы забирали неправильно припаркованные авто в Киеве только в том случае, если они реально мешали или создавали опасность на дороге.

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Теперь же эвакуаторы начали работать и по тем автомобиля, которые припаркованы на местах для людей с инвалидностью. Соответствующее фото появилось сегодня в сети. Отметим, что эвакуация водителей за нарушение правил стоянки с мест для людей с инвалидностью, вероятнее всего, обходится им в разы дороже, чем просто стоянка в неположенном месте.

Все дело в том, что по админкодексу за стоянку на месте для человека с инвалидностью предусмотрен штраф в размере 1000-1700 гривен, в то же время, обычный штраф за парковку составляет около 500 гривен. Если добавить сюда стоимость эвакуации авто и оплату услуг штрафплощадки в 1500 гривен, то за стоянку на местах для инвалидов можно получить штраф от 2500 до 3200 гривен.

Напомним, что недавно в Киеве эвакуаторы проводили массовую эвакуацию нарушителей с Подола.