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Владелец Гелика 6х6 из Киева стал героем парковки в Варшаве - фото

Украинские переселенцы продолжают напоминать о себе в странах Европы самыми разными способами.
 |  Автор: Максим Назарук
Владелец Гелика 6х6 из Киева стал героем парковки в Варшаве - фото
В Европе за подобную парковку водителю грозят серьезные проблемы / dtp.kiev.ua

Отношение водителей дорогих авто к ПДД в Украине всем давно и хорошо известно. Многие владельцы этих автомобилей выехали из Украины во время начала войны и до сих пор продолжают находиться в Европе, то и дело попадая в неприятные ситуации.

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Несмотря на то, что в Европе есть свои особенности жизни, все, что касается автомобилей в этих странах более или менее четко. Это касается и правил парковки, за нарушение которых, местным водителям грозит штраф. В то же время, украинские водители за полгода нахождения в Польше так и не смогли выучить правила движения в этой стране.

Так, на днях удалось заснять украинского водителя на редчайшем Mercedes G-Class 6x6 (хотя очень вероятно, что это просто копия от житомирских тюнеров), который припарковал своего 6-колесного монстра поперек двух парковочных мест для людей с инвалидностью. 

Напомним, что ранее мы уже рассказывали об украинском водителе на огромном внедорожнике, который попал в скандал с парковкой в Италии.

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