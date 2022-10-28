Почта
Язык сайта: Русский | Українська

С завтрашнего дня в Украине появиться новый штраф для водителей

Новые штрафы будут составлять 850 и 1700 гривен в зависимости от вида нарушения ПДД.
 |  Автор: Максим Назарук
С завтрашнего дня в Украине появиться новый штраф для водителей
Штрафы будут связаны с использованием не тех номерных знаков / Патрульная полиция

Сегодня, 28 октября в газете "Голос Украины" был опубликован Закон № 2658-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения и Закона Украины "Про Дорожное Движение" касательно усиления административной ответственности за нарушение порядка установки и использования номерных знаков транспортных средств".

Читайте также: Водитель получил штраф в 51 000 гривен за закрытые номера

Как известно, закон вступает в силу на следующий день после его публикации (кроме той информации, которая касается изменений в Закон "О Дорожном движении", эта часть вступает в силу через 6 месяцев после дня публикации).

Если говорить проще, то с завтрашнего дня, 29 октября для водителей будет усилено наказание за передвижение с:

  • отсутствующим номерным знаком
  • спрятанным/прикрытым номерным знаком
  • номером, поверх которого нанесены пленки, спреи и подобные вещества с целью сокрытия номера
  • незакрепленным или перевернутым номером

За вышеуказанные нарушения водителей будут ждать штрафы в размере 850 гривен.

 

Также отдельный штраф в 1700 гривен вводится за использование специальных номерных знаков на автомобиле, когда водитель не имеет на это права. Речь идет о номерах:

  • Вооруженных Сил Украины;

  • Национальной гвардии Украины;

  • Национальной полиции Украины;

  • Государственной пограничной службы;

  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

  • Государственной специальной службы транспорта;

  • Государственной службы специальной связи и защиты информации;

  • дипломатических представительств и других иностранных организаций, которые имеют частичный приоритет.

Напомним, что на днях мы рассказывали о еще одном новом штрафе, который может появиться уже в ближайшее время, но будет действовать только для пешеходов.

 

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK