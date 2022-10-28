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С завтрашнего дня в Украине появиться новый штраф для водителей
Сегодня, 28 октября в газете "Голос Украины" был опубликован Закон № 2658-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения и Закона Украины "Про Дорожное Движение" касательно усиления административной ответственности за нарушение порядка установки и использования номерных знаков транспортных средств".
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Как известно, закон вступает в силу на следующий день после его публикации (кроме той информации, которая касается изменений в Закон "О Дорожном движении", эта часть вступает в силу через 6 месяцев после дня публикации).
Если говорить проще, то с завтрашнего дня, 29 октября для водителей будет усилено наказание за передвижение с:
- отсутствующим номерным знаком
- спрятанным/прикрытым номерным знаком
- номером, поверх которого нанесены пленки, спреи и подобные вещества с целью сокрытия номера
- незакрепленным или перевернутым номером
За вышеуказанные нарушения водителей будут ждать штрафы в размере 850 гривен.
Также отдельный штраф в 1700 гривен вводится за использование специальных номерных знаков на автомобиле, когда водитель не имеет на это права. Речь идет о номерах:
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Вооруженных Сил Украины;
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Национальной гвардии Украины;
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Национальной полиции Украины;
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Государственной пограничной службы;
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Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
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Государственной специальной службы транспорта;
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Государственной службы специальной связи и защиты информации;
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дипломатических представительств и других иностранных организаций, которые имеют частичный приоритет.
Напомним, что на днях мы рассказывали о еще одном новом штрафе, который может появиться уже в ближайшее время, но будет действовать только для пешеходов.