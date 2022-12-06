В Польше начали изымать авто у пьяных водителей - что ждет украинцев

Изменения касаются всех без исключения водителей, которые сели за руль пьяными на польских дорогах.

До вступления новых правил в силу остается еще год / EPA/UPG

С недавних пор в Польше частично ужесточили наказание, за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Так, у людей в состоянии сильного опьянения автомобиль будут попросту забирать. Также подобная мера предусмотренна в ситуации, если водитель сел за руль пьяным и попал в аварию.

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Согласно изменениям в криминальном кодексе Польши, забирать авто будут в случае, если количество алкоголя в крови больше, чем 1,5 промилле. В случае если водитель в состоянии опьянения попал в ДТП, то тут будет достаточно всего 0,5 промилле в крови для конфискации автомобиля.

Также после изменений в криминальном кодексе вырастет максимальное наказание, которое может грозить водителям за совершение ДТП. Теперь пьяный водитель который устроил ДТП с пострадавшими (средние и тяжелые травмы) или погибшими сядет в тюрьму на 16 лет (раньше 12).

В то же время, украинцам, которые сейчас в Польше стоит помнить, что закон о конфискации авто вступит в силу только после того, как пройдет один год с момента публикации данного закона.

Напомним, что недавно мы рассказывали про облегчение процедуры получения прав в Польше для украинцев.