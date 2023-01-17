Передача электронного техпаспорта в 2023 году - что нужно знать

С Нового года в Украине появились некоторые изменения в процедуре оформления надлежащего пользователя.

Передача электронного техпаспорта в Украине — достаточно простая процедура, которую можно пройти всего за несколько минут. В то же время, украинские чиновники решили немного ее изменить. Соответствующее постановление КМУ №1145 было принято еще 8 октября 2022 года, а вот действовать нововведения указанные в постановлении начали только с 1 января 2023 года.

Кто может быть надлежащим пользователем

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Как и раньше, надлежащего пользователя можно оформить как на физическое, так и на юридическое лицо. При этом владельцем автомобиля будет оставаться один человек, а получать штрафы — другой. Отметим, что в автоматическом режиме в Украине водителям приходят штрафы только за нарушение правил стоянки, остановки и превышение скорости больше чем на 20 км/ч и больше чем на 50 км/ч.

Как оформить надлежащего пользователя в 2023 году — что изменилось

Согласно новому постановлению Кабмина, данные о надлежащем пользователе могут вносить тремя способами при наличии предварительно сформированного заявления (заявление может быть в онлайн формате). Заявление в Реестр вносят через:

ТСЦ (Территориальные Сервисные Центры) МВД;

веб-приложение на сайте ГСЦ (Главный Сервисный Центр МВД);

портал Дия или мобильное приложение Дия.

Какие документы нужны для оформления надлежащего пользователя в Украине

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Оформлять надлежащего пользователя легче и быстрее, через портал или приложение Дия. Для этого просто нужно заполнить все необходимые поля, после чего подтвердить свое желание оформить надлежащего пользователя при помощи квалифицированной электронной подписи или Дия ID.

В случае подачи заявления через сервисный центр МВД нужно подать следующий перечень документов:

заявление;

паспорт;

ИНН;

удостоверение водителя надлежащего пользователя;

техпаспорт на автомобиль.

Напомним, что недавно мы рассказывали, как буквально за 5 минут можно передать электронный техпаспорт в Дие.