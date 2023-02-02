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Украинцам в Дию не будут приходить штрафы с камер автофиксации
Отмена оповещений будет носить временный характер.
С сегодняшнего дня в Украине оплата штрафов с камер автофиксации будет направляться не в центральный бюджет, а в местные бюджеты. Из-за этого необходимо сменить реквизиты для оплаты и оповещения о полученном штрафе в Дие не придет, сообщили в Патрульной полиции украины.
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Сразу после всех технических работ, новые штрафы начнут отображаться в приложении и на портале Дия, причем тут можно будет найти и старые штрафы, полученные в период, когда сервис еще был недоступен.
На этот период оплатить и отследить штрафы можно при использовании следующих сервисов:
- официальный сайт МВД;
- электронный кабинет водителя;
- в мобильном приложении Штрафы ПДД для Android и IOS.
Напомним, что недавно для украинских водителей в Дие презентовали новый документ.
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