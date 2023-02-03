Что грозит водителю за перегоревший в дороге габарит

Неработающие фары, в зависимости от обстоятельств могут стать причиной как штрафа, так и предупреждения.

В ПДД прописаны неисправности почти по каждой системе автомобиля, с которыми запрещено использовать машину на дорогах общего пользования. В то же время, какие-то штрафы полиция выписывает чаще, а какие-то реже. Одним из самых любимых и популярных штрафов у патрульной полиции является штраф за неработающие габаритные огни, сообщает Дорожный адвокат.

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Причина популярности данного штрафа заключается в том, что основания для его оформления легко найти просто двигаясь за автомобилем в темное время суток. Сам по себе штраф не особо страшен в первый раз, ведь ч.1 ст.121 КУоАП по которой его выписывают, предусматривает штраф в 340 гривен, а вот если водителя словят за рулем повторно в течение года, то штраф выпишут уже по ч.4 ст.121 КУоАП, который предусматривает безальтернативное лишение прав от 3 до 6 месяцев.

Несмотря на то, что водитель обязан согласно второму разделу ПДД проверить перед выездом является ли автомобиль технически исправным, в дороге контролировать перегоревшие лампочки просто не представляется возможным. Также водитель не может делать регулярные остановки через каждый пару сотен метров, чтобы проверить исправен ли габаритный огонь.

Таким образом, за данное правонарушение можно притянуть водителя к ответственности только в том случае, если он это делал умышленно. В то же время, ПДД запрещают эксплуатировать авто с неработающими габаритами, но позволяют заменить их на месте или же ехать по самому короткому пути к ближайшему месту ремонта или стоянки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в случае, когда водитель не знал о том, что у него перегорели габаритные огни, то это будет не поводом для штрафа, а поводом для устранения данной неисправности.

Напомним, что недавно мы рассказывали о забытом условном жесте на дороге, который должен знать каждый водитель.