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Штраф за перегуз автомобиля - кому грозит и как избежать
В Украине есть отдельная служба, в задачи которой входит следить за соблюдением безопасности на дороге. При этом специалисты Укртрансбезопасности в первую очередь отслеживают передвижение грузовиков и пассажирского транспорта, чтобы пресекать всевозможные нарушения. Недавно в Укртрансбезопасности рассказали о том, кому отправляют штрафы за перегруз ТС, которые были вынесены в автоматическом режиме.
После того как система взвешивания в движении зафиксировала перегруз у грузовика (больше 40 тонн), по месту проживания/регистрации владельца отправляют протокол. При этом штраф может приходить на имя:
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- надлежащего пользователя;
- физлица;
- руководителя юридической фирмы;
- человека, которые выполняет полномочия руководителя такой юридической фирмы.
В законную силу такое постановление вступает после того, как:
- вручено постановление о нарушении (при этом постановление могут вручить как нарушителю, так и совершеннолетнему члену его семьи);
- получено почтовое сообщение об отказе о его получении;
- возвращение почтового отправления с обозначением о невручении.
Через 10 дней размер штрафа возрастает в два раза. При этом проверить наличие или отсутствие таких постановлений можно по ссылке.
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как приложение Дия может помочь украинцам при эвакуации автомобиля.