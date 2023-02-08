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Штраф за перегуз автомобиля - кому грозит и как избежать

В Украине есть четкие нормы касательно максимально допустимой массы автомобиля на дорогах, без согласования с Нацполицией.
 |  Автор: Максим Назарук
Штраф за перегуз автомобиля - кому грозит и как избежать
Проверкой веса транспортных средств занимается Укртрансбезопасность / скриншот

В Украине есть отдельная служба, в задачи которой входит следить за соблюдением безопасности на дороге. При этом специалисты Укртрансбезопасности в первую очередь отслеживают передвижение грузовиков и пассажирского транспорта, чтобы пресекать всевозможные нарушения. Недавно в Укртрансбезопасности рассказали о том, кому отправляют штрафы за перегруз ТС, которые были вынесены в автоматическом режиме.

После того как система взвешивания в движении зафиксировала перегруз у грузовика (больше 40 тонн), по месту проживания/регистрации владельца отправляют протокол. При этом штраф может приходить на имя:

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  • надлежащего пользователя;
  • физлица;
  • руководителя юридической фирмы;
  • человека, которые выполняет полномочия руководителя такой юридической фирмы.

В законную силу такое постановление вступает после того, как:

  • вручено постановление о нарушении (при этом постановление могут вручить как нарушителю, так и совершеннолетнему члену его семьи);
  • получено почтовое сообщение об отказе о его получении;
  • возвращение почтового отправления с обозначением о невручении.
При этом в Укртрансбезопасности отмечают, что даже если человек, на которого записано авто изменил место проживания, но не поменял данные в базе, то постановление все равно вступает в законную силу. После вступления постановления в законную силу, у виновника есть 10 дней либо на оплату штрафа, либо на его обжалование в суде.

Через 10 дней размер штрафа возрастает в два раза. При этом проверить наличие или отсутствие таких постановлений можно по ссылке.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как приложение Дия может помочь украинцам при эвакуации автомобиля.

 

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