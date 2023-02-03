Как Дия может помочь водителям если авто забрал эвакуатор

Теперь киевские водители могут забрать авто со штрафплощадки по упрощенной процедуре.

Теперь оплатить штраф и получить свое авто назад стало гораздо проще / Киев Парковочный

Когда в Киеве только возобновили эвакуацию автомобилей два года назад, процесс возвращения автомобилей для нарушителей был максимально проблематичным. В то же время, государственные приложения не стоят на месте и с недавних пор процесс возвращения авто после эвакуации для водителей Киева стал намного проще. Ускорение и упрощение процесса возвращения авто стали возможны благодаря интеграции приложений "Киев Цифровой" и "Дія".

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Теперь в официальном приложении столицы "Киев Цифровой" есть возможность поделиться водительскими правами и техпаспортом. Если раньше нужно было делать фото прав и ожидать решения инспектора по парковке, то теперь достаточно ввести номер авто. Чтобы это сделать, необходимо:

нажать на букву "К" на главном экране приложения "Киев Цифровой"; выбрать пункт меню "эвакуация"; выбрать услугу "проверить авто".

После этого владелец должен выбрать пункт "Получить автомобиль" и у него появиться возможность подвязать документ через "Дию". Теперь, чтобы забрать авто, нужно указать дату приезда за машиной и оплатить штраф. После этого владелец получит QR-код, по предъявлению которого, можно вернуть свое авто.

Напомним, что недавно мы рассказывали, за какие нарушения пассажиров в Украине должен платить водитель.