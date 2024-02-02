Депутаты поддержали растаможку авто в Дие - когда закон заработает

Пока в Украине работает только процедура перерегистрации авто в Дие.

Проект закона об упрощении таможенного оформления автомобилей в Дие было рекомендовано принять за основу. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект N10380, предусматривающий внесение изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины и других законов страны об особенностях таможенного декларирования легковых автомобилей через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

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В законопроекте предусмотрена возможность подачи электронных таможенных деклараций через Портал Дия. Среди предложений проекта закона:

Разрешение на подачу электронной таможенной декларации через Портал Действие;

Внедрение электронной базы данных для корректировки таможенной стоимости авто с учетом марки, модели, объема двигателя и типа горючего;

Механизм корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей в случае, если их декларируемая стоимость меньше идентичных параметров в базе данных.

Важным аргументом для внедрения этого законопроекта является избегание возможности манипулирования стоимостью автомобиля, а следовательно, уменьшение коррупционных рисков при определении таможенной стоимости, от которой зависят таможенные пошлины.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, о каких нюансах стоит знать при продаже авто в Дие.