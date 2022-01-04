Mercedes официально показал электрокар EQXX на первых фото

Автомобиль получит беспрецедентную дальность хода в 1000 км без подзарядки.

Дизайн электрокара далеко не всем пришелся по вкусу / Mercedes

Электрокар EQXX обещает быть чрезвычайно эффективным и сможет преодолевать до 621 мили (1000 км) без подзарядки. В компании Mercedes подсчитали, что таким образом, среднестатистическому американцу придется заряжать машину два раза в месяц.

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Образец, который представили во время презентации является не просто прототипом, а реальным испытательным образцом, на котором будут доказывать возможность проехать 1000 км без подзарядки по европейскому стандарту WLTP.

Автомобиль построили на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая предполагает заднее размещение электромотора. Авто планируют оснастить двигателем на 204 л.с., который потребляет 10 кВтч на 100 км. При этом емкость аккумуляторов автомобиля составляет 100 кВтч. Общая масса автомобиля составляет примерно 1700 кг.

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Одним из достижений инженеров в новом авто можно считать уменьшение коэффициента лобового сопротивления до 0,18. Для увеличения дальности хода EQXX также будет оборудован солнечными панелями на крыше.

В салоне сделан акцент на простоту и экологичность, а основное внимание привлекает огромный экран информационно-развлекательного комплекса. Отметим, что пока нет никакой информации, когда компания запустит серийную версию данного автомобиля.

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