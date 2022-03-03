ВСУ получили новейшую военную технику: "Кевлар-Е" уже уехал на фронт

Новый БМП получил усиленную защиту и особый комплекс вооружения.

Исследовательский образец боевой машины "Кевлар-Е" украинским защитникам передали в ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования. Автомобиль сразу же был отправлен на фронт для защиты границ Украины от врага, передает Defense Express.

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Технику было передано экипажу Военного института танковых войск. В акте приёма-передачи отметили, что в ходе исследовательской эксплуатации военных просят предоставить свои предложения касательно улучшения характеристик боевой машины.

Военные получили плавающий БМП "Кевлар-Е" с боевым модулем БМ-3М. Техника предназначена для транспортировки пехоты и ее огневой поддержки в бою, в том числе БМП может поражать современные бронированные и небронированные объекты и воздушные цели на дальности до 5 км.

Defense Express

Данная бронемашина может вести огонь как с места, так и во время движения (как по суше, так и наплаву). Бронирование данной техники отвечает стандарту НАТО 4569 уровень 2 (баллистический и противоминный).

Так, в лобовой атаке бронемашина защищает солдат от оружия калибром 12,7 мм, а боковая и хвостовая броня защищает бронемашину от оружия калибра 7,62.

Defense Express

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