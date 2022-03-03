Почта

ВСУ получили новейшую военную технику: "Кевлар-Е" уже уехал на фронт

Новый БМП получил усиленную защиту и особый комплекс вооружения.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ получили новейшую военную технику: "Кевлар-Е" уже уехал на фронт
БМП оснащена новейший комплексом вооружения / Defense Express

Исследовательский образец боевой машины "Кевлар-Е" украинским защитникам передали в ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования. Автомобиль сразу же был отправлен на фронт для защиты границ Украины от врага, передает Defense Express

Читайте также: ВСУ на БМП-2 смогли захватить 6 новейших российских танков: фото

Технику было передано экипажу Военного института танковых войск. В акте приёма-передачи отметили, что в ходе исследовательской эксплуатации военных просят предоставить свои предложения касательно улучшения характеристик боевой машины. 

Военные получили плавающий БМП "Кевлар-Е" с боевым модулем БМ-3М. Техника предназначена для транспортировки пехоты и ее огневой поддержки в бою, в том числе БМП может поражать современные бронированные и небронированные объекты и воздушные цели на дальности до 5 км.

Defense Express
Defense Express

Данная бронемашина может вести огонь как с места, так и во время движения (как по суше, так и наплаву). Бронирование данной техники отвечает стандарту НАТО 4569 уровень 2 (баллистический и противоминный).

Так, в лобовой атаке бронемашина защищает солдат от оружия калибром 12,7 мм, а боковая и хвостовая броня защищает бронемашину от оружия калибра 7,62.

Defense Express
Defense Express

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK