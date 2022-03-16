ВСУ получили необычный вездеход-амфибию с открытым верхом

Технику для армии передал шоумен Сергей Притула.

В последнее время, украинцы показали небывалую сплоченность и буквально каждый старается чем-то помочь армии. Сегодня многие люди, которые по тем или иным причинам не сражаются на фронте, примкнули к волонтерским организациям. Волонтерскую помощь также оказывают и многие медийные лица, среди которых и шоумен Сергей Притула.

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В последнее время, Притула акцентировал свое внимание на создании так называемых "бандеромобилей" для украинской армии, которых так боятся российские оккупанты. Одну из таких машин как раз на днях отправили на передовую.

Сообщается, что речь идет о вездеходе-амфибии, которая несмотря на миниатюрные размеры способна проехать практически везде, в том числе и по болотам.

"Это вездеход-амфибия, и он уже ездит на наших позициях. Смешивает с болотом остатки элитных подразделений деклассированной армии страны-исторической ошибки. Мы купили его благодаря вам, потому что вы переводите средства на счета моего фонда. Хотите, чтобы подобных приколов было больше у Вооруженных Сил самой гостеприимной страны мира? Подключайтесь с сбору средств! Война продолжается. Сражаемся вместе на всех фронтах", – призвал шоумен всех украинцев.

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