Франция передаст Украине самоходные гаубицы Cesar: подробности

Колесные САУ пока относительно нечасто попадаются в рядах ВСУ.

Европейские партнеры продолжают поставлять в Украину тяжелое вооружение. ТаК, на днях глава французского правительства Эммануэль Макрон рассказал, что Франция утвердила отправку Украине 12 САУ "Цезарь".

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По имеющейся информации, ВСУ уже отправили группу артиллеристов для обучения работе с новой техникой. САУ "Цезарь" (СAESTAR – Camion Equipe d‘un Systeme d‘Artillerie) представляет собой 155 миллиметровое орудие, которое впервые было представлено в 1994 году.

Орудие имеет дальность стрельбы в 42 км обычными снарядами и более 50 км - реактивными. Боекомплект орудия составляет 18 выстрелов, а экипаж - 5 – 6 чел. Боевая масса САУ составляет всего 17,7 тонны. Автомобиль был построен на полноприводном трехосном шасси Renault Sherpa 10 (6х6).

Такая основа оснащается турбодизелем DXi7 мощностью 320 л.с., и механической, 8-ступенчатой КП. Такая начинка позволяет достичь дорожного просвета в 414 мм, преодолевать подъемы до 60% и уклоны до 30%, а также форсировать брод глубиной 1,2 м.

Помимо "родного" шасси Renault, данная САУ может также иметь шасси Unimog U2450L (6×6) и шасси Tatra T815 (8×8).

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