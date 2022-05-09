ВСУ подбили российскую БМП "Басурманин" - фото

Инновационная техника оказалась бессильной против украинских защитников.

Российская армия продолжает активно терять бронетехнику на просторах Украины. На этот раз ВСУ удалось подбить новенький БМП российских оккупантов БМП-1АМ "Басурманин". Отметим, что данная боевая машина пехоты была построена совсем недавно.

Об очередной победе украинских военных рассказали в издании Defense Express.

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Российскую бронемашину удалось подбить во время пересечения водной преграды и она так и осталась посреди небольшого водоема. Даная БМП была разработана в 2018 году и пришла на вооружение армии РФ относительно недавно. В то же время, данная бронемашина является практически точной копией БМП-1.

Главным отличие этой бронемашины от предшественницы стал боевой модуль от БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72, 7,-62 мм пулеметом и противотанковым комплексом "Метис". Управления огнем осуществляется посредством прицела ТКН-4ГА с дневным и ночным каналами и стабилизатором поле зрения.

Defense Express

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