Бывший ведущий TopGear Джереми Кларксон передал пикапы для нужд ВСУ

Сразу несколько полноприводных машин, приехали в Украине из Великобритании.

На этот раз помощь для украинских военных передала настоящая легенда автомобильного мира - бывший ведущий автомобильного шоу TopGear Джереми Кларксон. Таким образом один из самых известных автожурналистов поддержал Украину в войне с оккупантами.

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Несколько пикапов и внедорожников были куплены с группой единомышленников и уже сегодня, 9 мая, автомобили отправятся в Украину. Отметим, что автомобили едут не пустыми, а до верху забитыми товарами первой необходимости.

По словам Джереми Кларксона, автомобили в первую очередь будут использовать для эвакуации мирного населения из горячих точек и зон активных боевых действий, для чего у переданных автомобилей есть все необходимое.

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