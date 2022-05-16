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В Украине замечены инновационные БМП "Терминатор" - фото
На днях россияне привезли в Украину очередной образец техники для уничтожения. Вместе со старой советской техникой, оккупанты бросают в бой и новые образцы техники. Так, на подходах к Северодонецку были замечены боевые машины поддержки танков "Терминатор".
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На кадры попало всего 4 единицы техники, но как сообщает издание "Милитарный", ранее эту технику уже видели на транспортировочном поезде, только со знаками “О”.
Данная гусеничная машина создана для борьбы с легкобронированными машинами, танками, БМП и вертолетами. На вооружении “Терминатора” есть крупнокалиберный пулемет, ПТРК “Атака-Т”, а также две 30-ти мм пушки. Экипаж БМП состоит из 5 человек.
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