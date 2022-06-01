В сети показали 8-местный Land Rover Defender - первые фото

Автомобиль впритык вписывается в авто категории "В".

Рестайлинг модели Defender получил несомненный успех и чтобы его развить и закрепить, компания Land Rover выпустила достаточно необычную версию своего самого "сурового" внедорожника. Так, речь идет о новом кузове Дефендера с индексом 130.

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Длинна автомобиля составила почти 5,5 метров (5358 мм), а это означает, что он больше BMW X7 и Mercedes G-Class. Люди в салоне могут разместиться по формуле 2+3+3, при этом с третьим рядом сидений размер багажника относительно небольшой, а именно - 389 литров.

Land Rover

Если же сложить третий ряд, то объем багажника увеличивается до 1232 литров, а если сложить два задних ряда, то объем полезного пространства в багажнике будет составлять 2291 литр.

Land Rover

Моторов для автомобиля доступно более, чем с достатком:

3-литровые дизельные V6 с мощностью в 250 л.с. и 300 л.с.

3-литровые бензиновые V6 на 300 или 400 л.с.

Отметим, что все моторы имеют мягкий гибрид и работают в паре с 8-ступенчатой АКПП и полным приводом. Помимо этого, в стандартную комплектацию входят пневмоподвеска и система Terrain Response.

В Британии цены на автомобиль стартуют от 73 895 фунтов, а вот в США ценник начинается с 68 тысяч долларов.

Land Rover

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