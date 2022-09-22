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ВСУ показали в работе итальянские броневики IVECO LMV - видео

Данная бронетехника помогает освобождать восток и юг Украины.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ показали в работе итальянские броневики IVECO LMV - видео
Автомобиль имеет прекрасные внедорожные характеристики / скриншот

Сегодня на фронте ВСУ помогают сотни разных бронемашин, которые были переданы Украине самыми разными странами-союзниками. Среди прочих, на фронте украинской армии помогают и итальянские бронеавтомобили LMV от Iveco. На днях в сети появилось видео от украинских десантников, как они используют этот автомобиль в работе.

Соответствующие кадры были опубликованы на страничке Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

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По словам самих военных, автомобили не только хорошо защищены благодаря бронекапсуле, но и имеют хорошие динамические характеристики, что добавляет им мобильности и делает незаменимыми помощниками в условиях современной войны. При этом защита, это далеко не единственный плюс данных авто.

На передовой на эти бронемашины устанавливают пулеметы и боевые модули на специальную дистанционно управляемую турель, что позволяет экипажу находится внутри корпуса и вести огонь в условиях относительной безопасности. Автомобиль является многоцелевым и позволяет выполнять самые разнообразные задачи на фронте.

Напомним, что недавно мы рассказывали об еще одном бронеавтомобиле из Испании в Украине RG-31 Nyala

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