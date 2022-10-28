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Украинские инженеры представили беспилотный бронированный КрАЗ - видео

Беспилотная техника на войне - залог сохранения жизни и здоровья солдат.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинские инженеры представили беспилотный бронированный КрАЗ - видео
О нынешней судьбе беспилотного бронеавтомобиля ничего неизвестно / скриншот

Если к летающим БПЛА все уже привыкли, то беспилотные бронемашины для украинских реалий пока диковинка. В то же время, отечественные предприятия уже разработали несколько интересных экземпляров, среди которых и КрАЗ "Спартан". Автомобиль оснастили большим количеством датчиков и дальномеров, а сам автопилот способен учиться в процессе использования.

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Так, компания КрАЗ начала разработку беспилотного бронеавтомобиля достаточно давно и еще в 2016 году были проведены первые испытания автомобиля. В разработке беспилотной части задействовали компанию "Інфоком Лтд" из Запорожья, которая ранее отметилась созданием беспилотного прототипа автомобиля ZAZ Lanos.

Основной для беспилотника стал бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан", которому установили целый ряд датчиков, дальномеров и даже камеру обзора на 360 градусов. Сам беспилотный автомобиль также мог сам различать разнообразные препятствия, как стационарные, так и движущиеся. Помимо полуавтономных функций, беспилотником можно было управлять дистанционно.

При помощи цифровых  радиоканалов WiFi/Wimax, бронетехникой можно управлять на расстоянии до 50 км. Также благодаря технологии Teach-inDrive автопилот может запоминать уже пройденные маршруты и самостоятельно повторять их. Сам автомобиль подходит не только для перевозки медикаментов, продуктов и амуниции, но и для уничтожения живой силы и техники противника.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как выглядят украинские РСЗО "Бастион" на шасси от КрАЗа во время боя.

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