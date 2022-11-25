Renault готовится к выпуску нового электро-кроссовера Alpine

В компании рассчитывают, что автомобиль станет конкурентом для Polestar 3 и Lotus Eletre.

Уже в ближайшее время премиальная марка Alpine готовит к выпуску кроссовер GT X-Over. Суббренд корпорации Renault Group планирует выпустить полноценного конкурента для таких электрокаров, как Polestar 3 и Lotus Eletre. Основой для автомобиля станет платформа CMF-EV, которую уже используют для постройки хэтчбека Renault Megane E-Tec и мини-кроссовера Nissan Ariya.

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Согласно последним данным, силовая установку Alpine будет представлять собой полноприводную систему e-4orce с отдачей в 218 л.с. (как и у топового Megane E-Tech Electric) для передней оси. При установке в GT X-Over батареи емкостью 87 кВт•час, запас хода автомобиля может составить около 515 километров.

Главный дизайнер компании Alpine Энтони Виллена отметил, что автомобиль будет соответствовать своей уникальной ДНК, но часть дизайнерских решений все же подсмотрят у спорткара А110. Уже сейчас известно, что в компании хотят сделать кузов кроссовера купеобразным с расширениями в районе колесных арок и обтекаемый капот.

Благодаря снимкам фотошпионов, удалось узнать, что у электрокара будет широкая колея, большое расстояние между осями и большие спортивные колеса. Ожидается, что Alpine GT X-Over появится в 2025 году.

Напомним, что недавно мы рассказывали о планах еще одной компании по электрификации своего модельного ряда. Так, Mazda готова выделить аж 11 миллиардов на электрификацию своей линейки автомобилей.