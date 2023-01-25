В Украину добрался первый Rivian R1T - почти полгода в дороге

На днях на украинских дорогах заметили эксклюзивный электрокар в кузове пикапа - Rivian R1T.

Продажи пикапа Rivian R1T в США стартовали еще весной 2022 года, но по объективным причинам, в Украине этот автомобиль было не купить. В то же время, нашлось несколько энтузиастов, которые решили во что бы то ни стало привезти эксклюзивный американский электрокар в Украину и им это удалось. Так, на улицах зимнего Киева на днях заметили единственный электропикап Rivian в Украине.

Фото автомобиля на улицах украинской столицы опубликовало издание ТопЖыр.

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Отметим, что данное авто наделало немало шума в США, когда только вышло на рынок. Так, машина получила два электромотора на 408 л.с. и 560 Нм момента. Также есть "старшая" версия на 764 л.с. и 1120 Нм крутящего момента. Первая версия разгоняется до "сотни" всего за 4,9 секунды, а вторая - за 3 секунды. В зависимости от предпочтений владельца авто могло иметь три батареи с разным запасом хода:

100 кВт∙час - 370 км

135 кВт∙час - 480 км

180 кВт∙час - 640 км.

ТопЖыр

Грузоподъемность авто составляет 800 килограмм, при этом стоит учитывать, что за счет электрической силовой установки в авто появилось много места и два дополнительных багажника - спереди на 330-литров и сзади - на 200.

ТопЖыр

Отметим, что есть все основания полагать, что на улицах Киева засняли именно тот автомобиль, который в июле одна из украинских компаний купила в США и планировала доставить в Украину. Тогда машину хотели перепродать за 160 000 долларов, и это при том, что такое авто даже в самой дорогой комплектации в США стоит 73 000 долларов. Удалось ли компании кому-то перепродать авто или на машине ездит ее первоначальный покупатель - не сообщается.

ТопЖыр