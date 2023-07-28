БМП Marder 1A3 засветилась на передовой - фото

Видео маневров этих боевых машин опубликовали на канале Десантно-штурмовых войск.

Сегодня на территории Украины несут службу десятки самых разных БМП, переданных союзниками. Среди прочих, украинские военные также используют БМП Marder 1A3. Одну из своих боевых машин в действии решили продемонстрировать представители десантно-штурмовых войск, опубликовав видео маневров на YouTube.

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Военные рассказали о плюсах этих машин, которые выгодно выделяют их на фоне советских аналогов. Так, в движение Marder 1A3 приводит мультитопливный двигатель V6 MB 833 на 600 л.с. Максимальная скорость боевой машины может составлять 60-65 км/час по шоссе и около 30-40 км/час по пересеченной местности.

На вооружении у боевой машины установлена 20-мм автоматическая скорострельная пушка MK 20 Rh 202, которая способна вести огонь со скоростью 1000-1200 выстрелов в минуту. Помимо основной пушки у БМП также есть спаренный пулемет MG-3 калибра 7.62 мм. Внутри могут с комфортом разместиться до 6 членов экипажа.

ВСУ

Аппарель боевой машины способна выдерживать выстрелы калибра 14.5 мм. При этом бойцы отмечают удобство размещения в десантном отсеке, что делает эту боевую машину значительно комфортнее советских БМП-1 и БМП-2. Отметим, что ране в компании Rheinmettal планировали передать Украине еще несколько десятков таких боевых машин.

Также недавно концерн Rheinmettal анонсировал передачу Украине двух инновационных комплексов ПВО Skynex.