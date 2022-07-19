Renault переоборудует старые фургоны в электромобили - подробности

Renault Group запустила необычный проект вместе с Phoenix Mobility.

Если проект будет иметь коммерческий успех, то его продолжат развивать / Phoenix Mobility

Необычный проект Renault Group и компании Phoenix Mobility направлен на то, чтобы дать коммерческим автомобилям вторую жизнь. Главным "фигурантом" новой программы станут автомобили Renault Master старше 5 лет. Эти автомобили развозки планируют превращать в электрокары.

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Сообщается, что переделка будет происходить на заводе Re-Factory во Флинте по схеме "Экономики замкнутого цикла". Первый этап "зеленого" проекта хотят запустить уже в конце 2023 года, поставив, почти 1000 комплектов для переоборудования соответствующих авто. После исследования рынка и спроса на подобные машины, будет принято решение о его продлении.

Так, если проект будет успешным то компании планируют продолжить электрификацию и других коммерческих моделей Renault. Phoenix Mobility за последние три года достаточно хорошо себя зарекомендовали на рынке переоборудования классических авто с ДВС в электрокары с запасом хода от 100 до 250 км.

Напомним, что недавно компания Chevrolet представила дешевый электрокроссовер с впечатляющими характеристиками.