Chevrolet показали дешевый электрокроссовер с запасом хода 500 км

Модель Chevrolet Blazer EV имеет достаточно неплохие характеристики, как для своей цены.

На днях концерн GM показал, как выглядит электрическая версия кроссовера Chevrolet Blazer. С первого взгляда в глаза бросаются незначительные отличия в стайлинге (плавная поясная линия, вытянутое лобовое, длинный капот и ровная крыша). Новинка будет иметь несколько версий: 1LT, 2LT, RS и SS. Все версии электрокроссоверов получат узнаваемые черты: светодиодные фари, заглушку решетки радиатора, большие колеса, оригинальные задние фонари и пластиковый обвес.

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Крышка, которая прикрывает зарядное устройство — автоматическая и достаточно большая, что делает процесс ее использования более удобным. Если говорить о салоне, то он сделан в духе самых современных авто компании GM. Тут можно увидеть 11-дюймовую цифровую приборку, мультимедийную систему с экраном на 17,7-дюйма с навигационной системой. Топовые варианты имеют передние сидения с подогревом и вентиляцией и "скошенный" руль.

Chevrolet

Опционально сзади может быть своя зона климат-контроля, а водитель может получить полуавтономную систему вождения Super Cruise.

В зависимости от комплектации автомобиль предлагает запас хода от 400 до 515 километров, а также три варианта привода — полный, задний и передний. В "топовой" комплектации автомобиль будет разменивать первую сотню за 4 секунды.

Chevrolet

Самая "простенькая" версия обойдется клиентам всего в 44 995 долларов, а вот Blazer в комплектации SS будет стоить уже целых 65 995 долларов.

Chevrolet

Напомним, что один из самых известных электрокаров Nissan Leaf вскоре тоже станет кроссовером.