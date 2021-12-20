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ДТП с автобусом во Львовской области: Таврию разорвало пополам
Несоблюдение ПДД практически неизбежно ведет к плачевным последствиям. Так, вчера днем 19 декабря, дорогу во Львовской области не смогли поделить автобус БАЗ и маленький ЗАЗ.
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В Национальной полиции Львовской области сообщили, что все случилось на дороге Киев-Чоп в селе Дубина Стрыйского района Львовской области. По предварительной информации, водитель автобуса БАЗ допустил столкновение с легковым автомобилем ЗАЗ.
В данной аварии пострадали четыре человека из которых двое детей 8 и 12 лет, а также две женщины 35 лет и 71 года. По данной аварии в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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