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ДТП с автобусом во Львовской области: Таврию разорвало пополам

В результате удара, пострадали как водитель Таврии, так и пассажиры маршрутки.
 |  Автор: Максим Назарук
ДТП с автобусом во Львовской области: Таврию разорвало пополам
Только чудом в аварии обошлось без погибших / Национальная полиция

Несоблюдение ПДД практически неизбежно ведет к плачевным последствиям. Так, вчера днем 19 декабря, дорогу во Львовской области не смогли поделить автобус БАЗ и маленький ЗАЗ.

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В Национальной полиции Львовской области сообщили, что все случилось на дороге Киев-Чоп в селе Дубина Стрыйского района Львовской области. По предварительной информации, водитель автобуса БАЗ допустил столкновение с легковым автомобилем ЗАЗ.

В данной аварии пострадали четыре человека из которых двое детей 8 и 12 лет, а также две женщины 35 лет и 71 года. По данной аварии в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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