18-летний парень разбился насмерть во время поездки на квадроцикле

Жуткий инцидент произошел в одном из сел Киевской области.

В результате удара, водитель квадроцикла получил травмы несовместимые с жизнью / Патрульная полиция

Техника способна подарить целую гамму самых невероятных эмоций. В то же время, используя автомобиль, квадроцикл или мотоцикл стоит быть максимально аккуратным и конечно же придерживаться ПДД.

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К сожалению, о правилах дорожного движения и технике безопасности забыл 18-летний парень из села Глубокое, который 4 января в 5 часов вечера протаранил бетонный столб.

Так как парень ехал на квадроцикле без защиты, он получил очень серьезные травмы в результате столкновения. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

На месте работали сотрудники полиции, которые открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса України.

В полиции призвали водителей быть максимально осторожными и придерживаться ПДД.

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