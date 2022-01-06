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18-летний парень разбился насмерть во время поездки на квадроцикле
Техника способна подарить целую гамму самых невероятных эмоций. В то же время, используя автомобиль, квадроцикл или мотоцикл стоит быть максимально аккуратным и конечно же придерживаться ПДД.
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К сожалению, о правилах дорожного движения и технике безопасности забыл 18-летний парень из села Глубокое, который 4 января в 5 часов вечера протаранил бетонный столб.
Так как парень ехал на квадроцикле без защиты, он получил очень серьезные травмы в результате столкновения. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.
На месте работали сотрудники полиции, которые открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса України.
В полиции призвали водителей быть максимально осторожными и придерживаться ПДД.
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