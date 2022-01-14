Пьяный водитель сбил двух копов, пока скрывался от погони: видео

Некоторые пьяные водители буквально нарываются на неприятности.

Водитель попытался сбежать от полиции, но что-то пошло не по плану / Киев Оперативный

Алкоголь воздействует на организм достаточно серьезно и в большинстве случаев отключает какую-либо рациональность и адекватное восприятие мира. Такой "коктейль" может стать причиной настоящей трагедии на дорогах общего пользования.

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Очередной инцидент с пьяным водителем произошел вчера, 13 января возле пгт Гребенки. Тут правоохранители остановили автомобиль Opel за нарушение ПДД. Во время составления админматериалов и выяснения деталей про арест авто государственной исполнительной службой, правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения.

Как только водителю сказали, что сейчас его будут осматривать на состояние опьянения, он нажал на газ и сбил двух сотрудников полиции. В результате непродолжительной погони пьяный водитель слетел с дороги и попал в ДТП, к счастью, в инциденте никто не пострадал.

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После задержания водитель все же согласился пройти тест на алкоголь, который подтвердил опасения полиции. Водителя задержали, а автомобиль изъяли на штрафплощадку согласно статьи 208 УПК Украины.

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