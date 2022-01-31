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Неудачный разворот привел к смерти не пристёгнутого водителя: видео
На этих выходных в Киеве произошла очень серьезная авария. Тут при развороте возле обойного рынка на окружной не разминулись BMW и Volkswagen.
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По информации очевидцев, водитель BMW ехал с превышением скорости. Судя по фото с места инцидента, удар был достаточно серьезный, но пришелся на пассажирскую сторону VW.
В такой ситуации, жизни водителя практически ничего не угрожает, но пострадавшая была не пристегнута, поэтому через несколько минут, после того, как женщину забрала скорая, она погибла по пути в больницу.
Данный пример является ярчайшей иллюстрацией того, насколько важны ремни безопасности в авто, даже в условиях города (где скорость относительно "небольшая", по мнению некоторых водителей).
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