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Под Киевом водитель протаранил 6 авто и сбежал: видео инцидента
Некоторые водители не устают удивлять своими выходками на дороге. Очередной инцидент произошел на этих выходных под Киевом в населенном пункте Гостомель. Все случилось вчера, 6 января.
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Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина находясь за рулем бусика марки Volkswagen повредил сразу 6 автомобилей на улице Свято-Покровской, после чего исчез в неизвестном направлении.
Всего за пару часов полиции удалось установить личность нарушителя и найти его. По итогу, на водителя составили два протокола: ч.1 ст. 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП), и по ст.122-4 (Побег с места ДТП) КУоАП.
Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения - не сообщается.
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